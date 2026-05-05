Anneler dikkat! Ek doğum izni başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek?

Doğum izninin 24 haftaya uzatılmasıyla birlikte, 8 haftalık ek izin hakkından faydalanmak isteyen anneler için başvuru süreci sürüyor.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, doğum izninin 24 haftaya yükseltilmesi ve 8 haftalık ek izin hakkına ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tek başvuru şartı, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneler, herhangi bir rapora gerek olmaksızın bu kanuni haktan yararlanabiliyor. Tek başvuru yolu, anneler, bebeklerinin kimlik fotokopileri ve ilave izin talep ettiklerine ilişkin bir dilekçeyi çalıştıkları kuruma teslim ediyor. Yeni düzenlemeden yararlanmak için, 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunmayı unutmayın."

