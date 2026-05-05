ASELSAN rekor kırdı!

TÜRKİYE'DEKİ güvenli yatırım ortamı ve Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler, yatırımcıların savunma sanayi hisselerine olan ilgisini belirgin şekilde artırıyor. Küresel piyasalarda dalgalanmaların sürdüğü bu dönemde, savunma şirketleri hem stratejik önemleri hem de sürdürülebilir büyüme potansiyelleri sayesinde öne çıkarken, bu yönelim Borsa İstanbul'daki fiyatlamalara da doğrudan yansıyor. İhracat odaklı büyüme stratejisiyle dikkat çeken ASELSAN ise söz konusu süreçte uluslararası rakiplerinden pozitif ayrışmayı başardı. Geniş ürün yelpazesi, artan küresel talep ve yeni iş anlaşmalarıyla desteklenen şirket, yatırımcı güvenini güçlendiren performansıyla öne çıkıyor. Yıla 230,20 liradan başlayan şirket hisseleri, yıl boyunca istikrarlı bir yükseliş trendi izledi. Özellikle savunma sanayine yönelik küresel talebin artması ve Türkiye'nin bu alandaki ihracat kapasitesini genişletmesi, hisselerdeki ivmeyi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşarak bu eşiği geçen ilk şirket unvanını elde eden ASELSAN, bu başarısını daha da ileri taşıdı. Bugün itibarıyla hisse fiyatı 442 liraya ulaşan şirket, piyasa değerini 2 trilyon liranın üzerine çıkararak yeni bir rekora imza attı.

YÜZDE 91 ARTTI

BÖYLECE ASELSAN, Türkiye sermaye piyasaları tarihinde bu seviyeye ulaşan ilk şirket olarak dikkat çekti. BIST 100 endeksinde işlem gören şirketin hisse değeri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 91 oranında artış kaydetti. Bu güçlü performans, savunma sanayi sektörünün yatırımcılar açısından giderek daha cazip hale geldiğini ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde de sektör hisselerinin piyasalar üzerindeki etkisinin devam etmesi bekleniyor.