Başkan adaylarının en güçlü kozu: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Vincenzo Montella sürprizi

Fenerbahçe'de Galatasaray ile oynanan derbi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrılmıştı.
Sarı-lacivertlilerde ardından mevcut başkan Sadettin Saran tarafından seçim kararı alınmıştı.
Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak olağanüstü seçim için geri sayım sürerken başkan adayları da seçimi kazanmak için Tedesco sonrası yeni teknik direktör kozunu kullanmak istiyor.
Barış Göktürk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yeni hocamız yerli veya yerliye yakın bir kişi olacak" demişti.
MONTELLA, GÖKTÜRK'ÜN LİSTESİNDE
Bu ismin A Milli Takım'ı 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na götüren Montella olduğu öğrenildi.
Mehmet Ali Aydınlar da menajerler aracılığıyla Jürgen Klopp ile iletişime geçmişti.
Red Bull'un Global Futbol Başkanlığı görevini yapan Alman teknik adam da şu anda kulüp çalıştırmak istemediğini iletmişti.
AYDINLAR, MARESCA İLE TEMAS KURDU
Aydınlar'ın son olarak Chelsea'den ayrılan Enzo Maresca ile temas kurduğu ve İtalyan hocanın sıcak baktığı öğrenildi.
Başkan adaylarından Hakan Safi'nin de gönlündeki ismin ünlü bir yabancı teknik direktör olduğu gelen bilgiler arasında.
AZİZ YILDIRIM'DAN ADAYLIK KARARI
Fenerbahçe'de en çok merak edilen konuların başında, 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı geliyor.
Yıldırım'ın, perşembe günü konuyla ilgili bir açıklama yapacağı öğrenildi. Gürcan Bilgiç'in edindiği bilgiye göre; 73 yaşındaki eski başkanın aday olmayacağı belirtildi.
Bilindiği üzere 1998-2018 yılları arasında F.Bahçe'de başkanlık görevini yürütmüştü.