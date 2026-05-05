Başkan adaylarının en güçlü kozu: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Vincenzo Montella sürprizi

AZİZ YILDIRIM'DAN ADAYLIK KARARI

Fenerbahçe'de en çok merak edilen konuların başında, 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı geliyor.

Yıldırım'ın, perşembe günü konuyla ilgili bir açıklama yapacağı öğrenildi. Gürcan Bilgiç'in edindiği bilgiye göre; 73 yaşındaki eski başkanın aday olmayacağı belirtildi.

Bilindiği üzere 1998-2018 yılları arasında F.Bahçe'de başkanlık görevini yürütmüştü.