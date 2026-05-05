Başkan Erdoğan'dan evleneceklere müjde! İkinci çocukta borçlar siliniyor: Evlenecek gençlere faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere veriliyor?

Evlenecek gençlere yönelik faizsiz kredi desteğinde kapsam genişletildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunulan 200 ila 250 bin TL tutarındaki evlilik kredisi, yapılan yeni düzenlemeyle daha avantajlı bir yapıya kavuştu.
İlk aşamada 2 yıl geri ödemesiz ve uzun vadeli olarak sağlanan destek paketinde, çocuk sahibi olan çiftlere ek kolaylıklar getirilirken, ikinci çocuğun doğması halinde kalan kredi borcunun tamamen silineceği açıklandı. Düzenleme, genç çiftlerin evlilik sürecini ekonomik açıdan desteklemeyi hedefliyor.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NEDİR?
Artan düğün ve ev kurma maliyetlerine karşı genç çiftleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen faizsiz evlilik kredisi, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunulan özel bir finansman desteği olarak öne çıkıyor. Sadece maddi destekle sınırlı kalmayan program, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de kapsayarak daha sağlıklı aile yapılarının oluşmasını hedefliyor. Son düzenlemeyle kredi tutarı 150 bin liradan 250 bin liraya kadar yükseltildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "İKİNCİ ÇOCUKTA BORÇ SİLİNİR" AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamada evlilik kredisine ilişkin yeni destekleri duyurdu. Buna göre, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftlerin geri ödeme sürecinde ikinci çocuk sahibi olmaları halinde kalan kredi borcunun tamamen silineceği açıklandı.
Daha önce ilk çocukta 12 aylık taksitlerin hibe edilmesi ve erteleme imkânı sağlanırken, yeni düzenlemeyle bu desteklerin kapsamı genişletilmiş oldu. Uygulamanın genç çiftleri ekonomik olarak rahatlatması ve aile yapısını güçlendirmesi hedefleniyor.
EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI KAÇ?
Faizsiz evlilik kredisi tutarı başvuru sahiplerinin yaş durumuna göre değişiyor. Buna göre:
Her iki eş adayının 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin TL kredi veriliyor
Eşlerden birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda ise kredi tutarı 200 bin TL olarak uygulanıyor
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Krediden yararlanmak isteyen çiftlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor:
18-29 yaş aralığında olmak
Taşınmaz sahibi veya hissedarı olmamak
Son 6 aylık gelir toplamının asgari ücretin 2,5 katını aşmaması
Daha önce bu destekten yararlanmamış olmak
Resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması
BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?
Faizsiz evlilik kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden veya Aile ve Gençlik Fonu'nun resmi internet adresi aracılığıyla online olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde her iki eş adayının da sistemi onaylaması gerekiyor. Aksi durumda başvuru geçersiz sayılıyor.