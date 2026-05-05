Başkan Erdoğan'dan evleneceklere müjde! İkinci çocukta borçlar siliniyor: Evlenecek gençlere faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere veriliyor?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "İKİNCİ ÇOCUKTA BORÇ SİLİNİR" AÇIKLAMASI Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamada evlilik kredisine ilişkin yeni destekleri duyurdu. Buna göre, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftlerin geri ödeme sürecinde ikinci çocuk sahibi olmaları halinde kalan kredi borcunun tamamen silineceği açıklandı. Daha önce ilk çocukta 12 aylık taksitlerin hibe edilmesi ve erteleme imkânı sağlanırken, yeni düzenlemeyle bu desteklerin kapsamı genişletilmiş oldu. Uygulamanın genç çiftleri ekonomik olarak rahatlatması ve aile yapısını güçlendirmesi hedefleniyor.

EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI KAÇ? Faizsiz evlilik kredisi tutarı başvuru sahiplerinin yaş durumuna göre değişiyor. Buna göre: Her iki eş adayının 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin TL kredi veriliyor Eşlerden birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda ise kredi tutarı 200 bin TL olarak uygulanıyor FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER? Krediden yararlanmak isteyen çiftlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor: 18-29 yaş aralığında olmak Taşınmaz sahibi veya hissedarı olmamak Son 6 aylık gelir toplamının asgari ücretin 2,5 katını aşmaması Daha önce bu destekten yararlanmamış olmak Resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması