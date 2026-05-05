Denizli’nin ihracatı yüzde 26 arttı

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Denizlili ihracatçının hızlı adaptasyon yeteneği ile Mart ayındaki geçici dalgalanmanın etkilerini Nisan ayında bir miktar dengelediğini söyledi. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Osman Uğurlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Denizli ihracatının Nisan ayında yüzde 26,5 artışla 458 milyon dolar olduğunu belirterek, "Denizli ülkemiz ihracatında şubat ve mart aylarında 8. sıraya yükselmişti. Nisan ayında da istikrar sürüyor. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 30,7 artışla 367 milyon dolara ulaştı. Ocak-Nisan döneminde ise Denizli ihracatı yüzde 6,9 artışla 1 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.