DİYANET ÇEYİZ DESTEĞİ SONUÇLARI | Diyanet 500 bin TL çeyiz destek paketi sonuçları belli oldu mu? Nereden ve nasıl öğrenilir?

Nikah hazırlığı yapan nişanlı çiftler için heyecanlı bekleyiş kritik bir aşamaya taşındı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen çeyiz desteği başvuru değerlendirme sürecinde sona yaklaşılırken, sonuçların açıklanacağı tarih ve ödeme takvimi merak konusu oldu. Başvurusu kabul edilen adaylar, duyurunun ardından sorgulama ekranı üzerinden kimlik bilgileri ve başvuru durumlarıyla ilgili detaylara ulaşabilecek. Destek ödemelerinin ise onay sürecinin tamamlanmasını takiben belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılması bekleniyor. Tüm gözler şimdi resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.
DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen ve evlilik hazırlığındaki gençlere destek sağlamayı amaçlayan çeyiz yardımı projesinde başvuru süreci tamamlandı. 31 Mart 2026 itibarıyla kapatılan başvuruların ardından değerlendirme aşamasına geçildi. Ancak sonuçlar henüz sistem üzerinden erişime açılmadı. Adayların bekleyişi devam ederken, gözler resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.
SONUÇLAR HANGİ GÜN VE NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
Başvuru sonuçlarına ilişkin net takvim belli olmaya başladı. "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından sonuçların 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında kamuoyuna duyurulması planlanıyor.
Adaylar, sonuçlara TDV'nin kullanıcı paneli ve resmi sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilecek. Sistem üzerinden başvuru durumu, onay bilgisi ve sonraki adımlar detaylı şekilde görüntülenebilecek.
EVLİLİK OKULU SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Destekten faydalanmaya hak kazanan çiftler için süreç yalnızca maddi yardım ile sınırlı kalmıyor. Program kapsamında Mayıs 2026 içerisinde çevrim içi (online) Evlilik Okulu seminerleri düzenlenecek.
Bu eğitimlere katılım zorunlu olacak. Seminerleri başarıyla tamamlayan çiftler, bir sonraki aşamaya geçerek çeyiz desteği almaya hak kazanacak.
500 BİN TL ÇEYİZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
Proje kapsamında sağlanacak toplam 500.000 TL'ye kadar çeyiz desteği, belirlenen şartları sağlayan çiftlere verilecek. Sürecin işleyişi ise şu şekilde olacak:
Evlilik Okulu seminerlerine katılım ve başarı şartı
Belirlenen tarihler arasında resmi nikâhın kıyılmasıTDV tarafından yapılan değerlendirmede uygunluk sağlanması