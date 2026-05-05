Ek doğum izni başvuruları başladı

Ek doğum izni düzenlemesi kapsamında kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte uygulama dün itibarıyla başladı. Düzenleme çerçevesinde ilk etapta yaklaşık 20 bin annenin yararlanması beklenirken, ilave 8 haftalık izinden faydalanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025'ten sonra gerçekleşmiş olması şartı aranıyor; bu tarihten önceki doğumlar kapsam dışında kalıyor. Ek izinden yararlanmak isteyen annelerin, çalıştıkları kuruma dilekçe ile başvurarak 10 iş günü içinde talepte bulunmaları gerekiyor ve başvurular bugün başlayıp 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Analık izni süresi dolmuş olanlar da belirli şartlar dahilinde ek 8 haftalık haktan yararlanabilecek.