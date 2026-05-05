Emekliye dev promosyon! Bankalar kesenin ağzını açtı: En yüksek promosyon veren banka belli oldu

Emekli maaş zamlarına ilişkin tablo, Nisan ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla büyük ölçüde şekillendi. Bu gelişmenin ardından emekliler, bankaların güncel promosyon kampanyalarına odaklandı. Yarışın kızıştığı kampanyalarda bazı bankalar, ek avantajlarla birlikte toplamda 100 bin TL'ye varan promosyon fırsatları sunarken, en yüksek ödemeyi yapan banka da netleşti. İşte detaylar…
EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 4 AYLIK VERİ NETLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte emekli maaş hesaplamasında kritik öneme sahip 4 aylık tablo ortaya çıktı. Aylık enflasyon yüzde 4,18 olarak açıklanırken, toplamda yüzde 14,64'e ulaşan oranla birlikte emekliler için yüzde 3,28'lik enflasyon farkı oluştu. Böylece temmuz zammına ilişkin beklentiler de büyük ölçüde şekillenmeye başladı.
PROMOSYON YARIŞI HIZ KAZANDI
Maaş artışına ilişkin verilerin netleşmesiyle birlikte emeklilerin odağı yeniden banka promosyon kampanyalarına çevrildi. Bankalar müşteri çekmek için yarışa girerken, nakit ödemelerin yanı sıra ek avantajlarla promosyon tutarları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bazı kampanyalarda toplam kazanç 100 bin TL sınırına kadar dayandı.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emekliler, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyarak promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Bunun için seçilen bankadan 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Taşıma işlemleri banka şubeleri üzerinden yapılabildiği gibi e-Devlet sistemi aracılığıyla da kolayca gerçekleştirilebiliyor.
BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYONLAR (MAYIS 2026)
Mayıs ayı itibarıyla bankaların sunduğu promosyon tutarları ve ek avantajlar şöyle sıralanıyor:
DenizBank: 27.000 TL'ye varan nakit promosyon
Albaraka Türk: 20.000 TL promosyon + 10.000 TL'ye varan ek ödül
Şekerbank: 27.500 TL'ye varan promosyon fırsatı
Türkiye Finans Katılım Bankası: 27.000 TL promosyon + 5.000 TL'ye varan davet ödülü (toplam 32.000 TL)
TEB: Fatura talimatı şartıyla 21.000 TL'ye varan promosyon
QNB: 31.000 TL'ye varan emeklilik ödülü
Akbank: 20.000 TL nakit promosyonun yanı sıra kredi, harcama ve davet ödülleriyle toplamda 100.000 TL'ye varan fayda
Garanti BBVA: 25.000 TL'ye varan promosyon ve bonus imkanları
Yapı Kredi: 30.000 TL'ye varan nakit promosyon
İş Bankası: 15.000 TL nakit + 10.000 TL ek promosyon (toplam 25.000 TL)
Halkbank: 12.000 TL'ye varan promosyon
VakıfBank: 12.000 TL nakit promosyon + 18.000 TL'ye varan kart harcama ödülü (toplam 30.000 TL)
EN YÜKSEK PROMOSYON HANGİ BANKADA?
Güncel kampanyalar incelendiğinde, sunduğu ek avantajlarla birlikte toplamda 100 bin TL'ye varan kazanç imkanı sağlayan Akbank, en yüksek promosyon veren banka olarak öne çıkıyor.