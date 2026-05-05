İkinci el araç alımında yeni dönem! Ekspertiz sisteminde büyük değişiklik

Yeni düzenleme ile ekspertiz hizmetleri ilk kez kapsamlı bir yasal zemine oturtuluyor. Raporlama standartları ve işletmelerin sorumlulukları açık ve detaylı şekilde belirleniyor. Böylece sektördeki belirsizliklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

gibi şartları yerine getirmesi gerekecek. Bu düzenleme ile sektöre giriş kriterlerinin netleşmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Ekspertiz hizmeti veren işletmelerin faaliyet gösterebilmesi için yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Bu kapsamda işletmelerin;

DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ DEVREDE

Ekspertiz raporlarının daha önce farklı yöntemlerle ve merkezi bir sistem olmadan düzenlenmesi, çeşitli mağduriyetlere neden oluyordu. Yeni sistemle birlikte Ticaret Bakanlığı bünyesinde "Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi" kurulacak.

Tüm raporlar dijital ortamda kayıt altına alınacak ve böylece hem şeffaflık hem de izlenebilirlik sağlanacak.

SAHTE RAPORLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Ekspertiz firmaları düzenledikleri tüm raporları sisteme kaydetmek zorunda olacak. Raporlar üzerinde sonradan değişiklik yapılamayacak. Ayrıca karekod sistemi sayesinde vatandaşlar raporların doğruluğunu anında kontrol edebilecek.

SİGORTA VE İTİRAZ SİSTEMİ

Yeni düzenlemeye göre ekspertiz firmaları, raporlardaki hata veya eksikliklerden doğabilecek zararları karşılamakla yükümlü olacak. Bu riskler, zorunlu sigorta sistemi ile güvence altına alınacak.

Ayrıca vatandaşlara raporlara itiraz hakkı da tanınacak. Buna göre tüketiciler 5 gün içinde itiraz edebilecek, işletmeler ise 3 gün içinde bu başvuruları sonuçlandırarak gerekirse raporu ücretsiz şekilde yenilemek zorunda olacak.