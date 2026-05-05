İzmir Doğalgaz’a prestijli ödül

İZMİR'İ güvenli, konforlu ve çevre dostu enerjiyle buluşturan İzmir Doğalgaz, çalışan deneyimi alanındaki başarılı uygulamalarıyla uluslararası ölçekte önemli bir ödüle değer görüldü. PES Survey tarafından gerçekleştirilen çalışan memnuniyeti araştırması sonucunda şirket, "Human Focus Award 2026" ödülünün sahibi oldu.

İNSAN ODAKLI VİZYON

ÖDÜL, İzmir Doğalgaz Genel Müdürlük binasında düzenlenen törenle İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik'e takdim edildi. Törene İzmir Doğalgaz yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra PES Survey yetkilileri de katıldı. Törende konuşan Genel Müdür Ahmet Yetik, çalışan memnuniyetini sürdürülebilir başarının temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çalışanlarımızın memnuniyeti, kurumsal gelişimimizin ve hizmet kalitemizin en önemli yapı taşlarından biridir. İnsan odaklı yaklaşımımızı tüm iş süreçlerimize entegre ediyor, çalışanlarımızın görüş ve beklentilerini karar mekanizmalarımıza dahil ediyoruz. Bu değerli ödül, güçlü kurum kültürümüzün ve çalışanlarımızla birlikte oluşturduğumuz güven ortamının somut bir göstergesidir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." İzmir Doğalgaz, çalışan bağlılığını artırmaya yönelik uygulamaları güçlendirmeye devam ediyor.