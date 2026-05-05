İzmirliler rotayı altına çevirdi

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) mart sonu itibarıyla toplulaştırılmış bankacılık istatistiklerini içeren FİNTÜRK verilerine göre yurt içi yerleşiklere ait toplam mevduat, ilk çeyrekte yüzde 3.6 oranında net 928 milyar 600 milyon lira artarak 26 trilyon 478 milyar 500 milyon liraya yükseldi. Bunun 16 trilyon 165 milyarını TL cinsi, 10 trilyon 313 milyar 500 milyon liralık bölümünü ise yabancı para cinsinden açılan döviz tevdiat hesapları (DTH) oluşturdu. DTH'ın da 4 trilyon 136.4 milyar liralık bölümünün altın mevduatı, 6 trilyon 177.1 milyarının ise dolar, Euro ve diğer dövizler üzerinden açılan hesaplarda olduğu belirlendi. İl bazında altın mevduatı hacminde; nüfusu ve ekonomik gelişmişliği ile paralel olarak üç büyük il başı çekiyor. İstanbul 1 trilyon 307.7 milyarı gerçek kişilere ait toplam 1 trilyon 467.2 milyar lira ile yurt içi altın mevduatının yüzde 35.5'ine sahip. Yine büyük bölümü gerçek kişilere ait olmak üzere Ankara 475.4 milyar, İzmir 245.7 milyar liralık altın hesabına sahip bulunuyor. İzmir'de bu rakam 2025 sonunda 205.7 milyar, 2024 yıl sonunda bu tutar 78.8 milyar TL'ydi.

YÜZDE 68.6'LIK PAY

ÜÇ büyük ildeki hacim, toplam yurt içi altın mevduatının yüzde 52.9'unu oluşturuyor. Altın mevduatı hacminde bu illeri 143.2 milyar lira ile Antalya, 128.9 milyar lira ile Bursa, 96 milyar lira ile Kocaeli izliyor. Konya 79.2 milyar, Adana 68.4 milyar, Mersin 66.2 milyar, Muğla 65.3 milyar lira ile en çok altın hesabına sahip ilk on il arasında. On ildeki altın mevduatları 2 trilyon 836.3 milyar lira ile toplamda yüzde 68.6'lik paya ulaşıyor.