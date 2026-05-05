KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026 | Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

2026 Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor.
Yaklaşık 16,5 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren ikramiye ödemeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Bu yıl ikramiye tutarının 4 bin lira seviyesinde olduğu yönündeki beklentiler öne çıkarken, "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce hesaplara geçer mi?" soruları araştırılıyor. İşte emekliler için güncel ödeme takvimi ve ikramiye rehberi…
2026 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
2026 yılı için emekli bayram ikramiyesi tutarı, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 4.000 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, bu bayramda ikramiye miktarında ek bir artış yapılmayacak ve emekliler toplamda yıllık 8.000 TL ikramiye almış olacak.
Dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri ise hisse oranlarına göre ödeme alacaklar:
%75 hak sahibi: 3.000 TL
%50 hak sahibi: 2.000 TL
%25 hak sahibi: 1.000 TL
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Emekli ikramiyelerinin bayramdan önceki hafta içinde hesaplara yatırılması planlanıyor.
Tahmini Ödeme Tarihleri: Ödemelerin 18–25 Mayıs 2026 tarihleri arasında kademeli olarak yapılması öngörülüyor.
Son Tarih: İkramiyelerin en geç 22 Mayıs Cuma gününe kadar tüm emeklilerin hesaplarına aktarılması bekleniyor.
SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için kesin ödeme günleri, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ayrıca ilan edilecektir.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
Bayram ikramiyesinden sadece mevcut emekliler değil, bayram tarihinden önce emeklilik dilekçesini vermiş ve işlemleri tamamlanmış yeni emekliler de yararlanabilecek. İkramiye alacak gruplar şunlardır: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri. Şehit yakınları ve gaziler. Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar. Geçici köy korucuları ve şeref aylığı sahipleri.