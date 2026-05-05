KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026 | Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Yaklaşık 16,5 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren ikramiye ödemeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Bu yıl ikramiye tutarının 4 bin lira seviyesinde olduğu yönündeki beklentiler öne çıkarken, "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce hesaplara geçer mi?" soruları araştırılıyor. İşte emekliler için güncel ödeme takvimi ve ikramiye rehberi…

2026 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

2026 yılı için emekli bayram ikramiyesi tutarı, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 4.000 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, bu bayramda ikramiye miktarında ek bir artış yapılmayacak ve emekliler toplamda yıllık 8.000 TL ikramiye almış olacak.