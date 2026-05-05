Litvanya ile JETCO protokolü imzalandı

TÜRKİYE ile Litvanya arasında JETCO Protokolü imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Litvanya toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar 89 bin şirketten toplam 290 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çektiğini ve bu yatırımların yaklaşık yüzde 70'inin Avrupa Birliği ülkelerinden geldiğini belirterek, Türkiye'nin Avrupa için güçlü ve güvenilir bir tedarik ve lojistik merkezi konumunda olduğunu vurguladı. Litvanya ile ticaret hacminin 1.1 milyar doları aştığını ve kısa vadede 1.5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Bolat, Gümrük Birliği'nin modernizasyon sürecinde ilerleme beklendiğini kaydetti.