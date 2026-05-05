Mayıs ayı enflasyonu açıklandı! Emekli ve memur için 4 aylık artış belli oldu

TEMMUZ ZAMMI SENARYOSU

İlk 4 aylık enflasyonla bu oran aşılmış oldu. Memurlara ve memur emeklilerine 4 aylık enflasyona göre yüzde 3.28 enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu fark ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 10.51 seviyesine ulaştı. Mayıs ve haziran verileri zam oranını daha da artıracak. Halen en düşük maaş memurlarda 61 bin 890, memur emeklilerinde 27 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor.

Enflasyon farkı hariç sadece yüzde 7'lik artış dikkate alındığında en düşük maaşın memurlarda 66 bin 222, memur emeklilerinde 29 bin 716 lirayı aşacağı görülüyor. Bu tutarlar enflasyon farkıyla daha artacak. Şu ana kadar oluşan zam oranına göre en düşük maaş memurlarda 68 bin 395 liraya, memur emeklilerinde ise 30 bin 691 liraya yükselecek. Bu rakamlar önümüzdeki 2 ayda oluşacak enflasyon verilerine göre daha da yükselecek.