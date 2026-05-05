Okul gıdasına görsel denetim! İhlal edene rekor ceza!

İHLAL EDENE REKOR CEZA

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda satılan ürünler için kriterler en üst seviyeye çıkarılacak. Kantinlerde sadece Sağlık Bakanlığının onay verdiği kriterlere uygun ürünler yer alabilecek. Üzerinde "Okul Gıdası" logosu bulunmayan hiçbir paketli ürünün okul sınırları içerisinde satışına izin verilmeyecek. Yeni düzenleme, sadece kuralları koymakla kalmayacak uymayanlar için de ağır yaptırımlar getirecek. Buna göre unu zenginleştirmeyen üreticiye 500 bin TL, ambalaja uyarı koymayana 200 bin TL para cezası uygulanması öngörülüyor. Kurallara aykırı üretilen gıdalara el konulabilecek ve bu ürünlerin mülkiyeti kamuya geçebilecek. Sadece gıda değil, içme suları da mercek altında. Bakanlığın denetimindeki sularda bir yıl içinde tekrarlanan ihlallerde cezalar katlanarak uygulanacak. Böylece ihlallerin önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

DİĞER