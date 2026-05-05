Okul gıdasına görsel denetim! İhlal edene rekor ceza!

Hükümet, toplum sağlığını korumak ve çocukluk çağı obezitesiyle mücadele etmek için düğmeye bastı. Meclise sunulacak yeni kanun taslağına göre, beyaz ekmeğe vitamin zorunluluğu gelecek. Okullarda sağlıksız ürün satışı sınırlandırılacak. Kurallara uymayan üreticiyi ise yarım milyon TL'ye varan ağır cezalar bekliyor.
TBMM'ye gelecek yasama yılında sunulması beklenen kanun teklifi taslağına göre, ekmeklik unlara vitamin takviyesi zorunlu hale gelecek. Tam buğday oranı yüzde 40'ın altında olan ekmeklik buğday unları, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenecek vitamin ve minerallerle zenginleştirilecek. Bu hamleyle, toplumun genel beslenme kalitesinin artırılması ve vitamin eksikliklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Tüketicinin karmaşık tablolar arasında kaybolmasına son verilecek. Ambalajlı gıdaların üzerinde ürünün ne kadar nişasta bazlı şeker ve toplam yağ içerdiğini gösteren renkli uyarı ibareleri yer alacak. Sağlıklı ve sağlıksız ürün arasındaki fark bir bakışta görülebilecek.
İHLAL EDENE REKOR CEZA
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda satılan ürünler için kriterler en üst seviyeye çıkarılacak. Kantinlerde sadece Sağlık Bakanlığının onay verdiği kriterlere uygun ürünler yer alabilecek. Üzerinde "Okul Gıdası" logosu bulunmayan hiçbir paketli ürünün okul sınırları içerisinde satışına izin verilmeyecek. Yeni düzenleme, sadece kuralları koymakla kalmayacak uymayanlar için de ağır yaptırımlar getirecek. Buna göre unu zenginleştirmeyen üreticiye 500 bin TL, ambalaja uyarı koymayana 200 bin TL para cezası uygulanması öngörülüyor. Kurallara aykırı üretilen gıdalara el konulabilecek ve bu ürünlerin mülkiyeti kamuya geçebilecek. Sadece gıda değil, içme suları da mercek altında. Bakanlığın denetimindeki sularda bir yıl içinde tekrarlanan ihlallerde cezalar katlanarak uygulanacak. Böylece ihlallerin önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.