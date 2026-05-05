Ons altın 3 koldan baskı altında: Gram altın ne kadar oldu? Altın almalı mı, satmalı mı?

Altın fiyatları petrol ve dolardaki artışla baskı altın kalmaya devam etti. Hürmüz Boğazı'da süren gerilim ve merkez bankalarının faiz kararları da altın fiyatlanmalarında etkili oldu.
Yılbaşından bu yana yüzde 15 değer kaybeden altın, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları değişti mi?
ABD TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELDİ
Altın, hazine tahvil getirilerinden etkilendi. 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, gün içinde yaklaşık 6,5 baz puan artışla %4,44 civarında işlem gördü ve gün içi aralığı %4,377 ile %4,467 arasında değişti. ABD dolar endeksi ise %0,32 artışla 98,472 seviyesinde bulunuyor.
ABD'den gelen veri akışı da altın için kritik bir kırılma noktası oldu. Mart ayı fabrika siparişlerinin %1,5 artarak 630,4 milyar dolara ulaştı. Sevkiyatlar %1,4 artarak 633,9 milyar dolara , stoklar ise %0,6 artarak 956,3 milyar dolara yükseldi .
ISM'ye göre, ABD'de Nisan ayı imalat faaliyetleri üst üste dördüncü ayda da genişledi ve imalat PMI endeksi %52,7 olarak gerçekleşti .
Küresel piyasaları derinden etkileyen jeopolitik riskler de altın fiyatlanmalarında etkili oldu. Hürmüz Boğazı'nda ABD İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında gerçekleşen gerilim uzun süreli barış umutlarını azalttı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.592,38
SATIŞ: 6.593,33
TAM ALTIN
ALIŞ: 42.369,29
SATIŞ: 43.202,81
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.731,00
SATIŞ: 10.860,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 42.773,00
SATIŞ: 43.210,00