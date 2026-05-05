Sigara satışında kimlik dönemi kapıda

SAĞLIK Bakanlığı, Türkiye'de sigara kullanımının azaltılması için farklı formüller üzerinde çalışıyor. Japonya'da sigara satışı sıkı yaş kontrolüne tabi. Sigara satın almak için kişilerin 20 yaş ve üzeri olduklarını kanıtlayan bir kimlik belgesi göstermeleri gerekiyor. Sigaralar ayrıca otomatlardan da satın alınabiliyor ancak bunlar alıcının yaşını doğrulamak için TASPO kartı adı verilen, sahibinin yaşını doğrulayan fotoğraflı kimlik kartıyla oluyor. Türkiye'de de Japonya'daki gibi kimlikle sigara satılması yönünde planlamalar üzerinde duruluyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu, günlük tüketimin kişi başı 17 dala ulaştığını bildirdi. Türkiye'de genel kişi başı sağlık harcamasının 840 dolara eriştiğini söyleyen Birinci, "Sigara içen bir kişinin sağlık maliyeti 1028 dolara çıkıyor. Tütünde hane halkı harcaması yılda 15 milyar lirayı buluyor. Sigara sebepli yangın hasarı 4 milyar lira. Türkiye'de her 100 çocuktan 44'ü sigara dumanına maruz kalıyor" dedi. Sigara konusunda fiyat politikasına dikkat çeken Birinci, "Sigara fiyatı konusunda en ucuz ülkelerdeniz. Dünyada 108'inci sıradayız. Gelişmiş ülkelerde yüzde 4, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10 zam yaptığınız zaman yüzde 7-8 civarında sigara kullanımı azalıyor. Yani en etkili şey aslında fiyat. Fiyat artarsa sigara içen yüzde 2.1 azalıyor" diye konuştu.