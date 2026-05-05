Togg’dan dev kampanya: 1 Milyon TL’ye kadar sıfır faiz

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Mayıs ayına özel hazırladığı yeni kampanyayı duyurdu. Markanın öne çıkan modelleri Togg T10X ve Togg T10F için başlatılan kredi kampanyası kapsamında, tüketicilere cazip finansman fırsatları sunuluyor.
Kampanya çerçevesinde, araç sahibi olmak isteyenler için avantajlı ödeme seçenekleri sağlanırken, dikkat çeken bir diğer detay ise 6 aylık ücretsiz şarj desteği oldu. Mayıs ayına özel olarak sunulan bu fırsat sayesinde kullanıcılar, araçlarını teslim aldıktan sonra belirli bir süre boyunca şarj maliyeti ödemeden kullanabilecek.
KAMPANYADA NELER VAR?
Bireysel kullanıcılara ilişkin olarak, Togg T10F araçlarda TF10 V2'de 1 milyon lira kredi, yüzde 0 faiz, 12 ay vade, aylık ödeme 83 bin 300 lira, T10F 4More'da 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz ve aylık ödeme 83 bin 300 lira oluyor.
Faizli seçeneklere gelindiğinde T10F V2 için 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,85 oranında faizle aylık ödeme 76 bin 293 lira oldu.
T10F V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,83 faiz oranıyla aylık 58 bin 81 lira taksit ortaya çıkıyor.
T10F 4More için 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,83 faiz oranıyla aylık 75 bin 840 lira ödeme oluyor.
T10X DE FAİZSİZ SATILIYOR
T10X V2'de bireysel kullanıcılara özel 750 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 62 bin 500 lira taksit, T10X 4More'da 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 83 bin 300 lira taksit, T10X V2'de 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,85 faiz oranı, 76 bin 293 lira taksit, T10X V1'de 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,863 faiz ve 58 bin 81 lira ödeme çıkıyor. T10X 4More'da 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,83 faiz oranıyla 75 bin 840 liralık taksitler öne çıkıyor.
Filo satın alımlarına özel olarak T10X V2'de 750 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 62 bin 500 lira ödeme, T10X 4More'da 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık taksitler 83 bin 300 lira oldu.
T10X V2'de 2 milyon 475 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,15 faiz oranıyla aylık 103 bin 536 lira ödeme oluyor.
T10X 4More'da 3,2 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,16 faiz oranı, aylık 134 bin 108 lira taksit öne çıkıyor.
T10X V1 2,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,14 faiz oranıyla 96 bin 157 lira aylık taksitlerden oluşuyor.