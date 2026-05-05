Togg’dan dev kampanya: 1 Milyon TL’ye kadar sıfır faiz

Kampanya çerçevesinde, araç sahibi olmak isteyenler için avantajlı ödeme seçenekleri sağlanırken, dikkat çeken bir diğer detay ise 6 aylık ücretsiz şarj desteği oldu. Mayıs ayına özel olarak sunulan bu fırsat sayesinde kullanıcılar, araçlarını teslim aldıktan sonra belirli bir süre boyunca şarj maliyeti ödemeden kullanabilecek.

Türkiye 'nin yerli otomobil girişimi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Mayıs ayına özel hazırladığı yeni kampanyayı duyurdu. Markanın öne çıkan modelleri Togg T10X ve Togg T10F için başlatılan kredi kampanyası kapsamında, tüketicilere cazip finansman fırsatları sunuluyor.

KAMPANYADA NELER VAR?

Bireysel kullanıcılara ilişkin olarak, Togg T10F araçlarda TF10 V2'de 1 milyon lira kredi, yüzde 0 faiz, 12 ay vade, aylık ödeme 83 bin 300 lira, T10F 4More'da 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz ve aylık ödeme 83 bin 300 lira oluyor.

Faizli seçeneklere gelindiğinde T10F V2 için 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,85 oranında faizle aylık ödeme 76 bin 293 lira oldu.