TOKİ İLK EVİM KREDİSİ 2026 | Ev sahibi olacaklar dikkat! Düşük faizli İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman? TOKİ İlk Evim Kredisi şartları neler?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için düşük faizli konut kredisi fırsatında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. "Yüzde 1,20 faizli konut kredisi" olarak gündeme gelen ve ilk kez ev alacaklara yönelik hazırlanması beklenen destek paketi, uzun vade ve düşük taksit avantajıyla öne çıkıyor. Artan konut fiyatlarına karşı alternatif çözüm olarak görülen kampanyanın, konut piyasasında hareketlilik oluşturması beklenirken başvuru şartları ve resmi açıklamalar merakla bekleniyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hazırlıkları süren "İlk Evim Konut Kredisi" düzenlemesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik inceleme aşamasında bulunuyor. Bankacılık altyapısının sisteme entegre edilmesinin ardından resmi başvuru tarihinin 2026 yılı içerisinde açıklanması bekleniyor.
FAİZ ORANI VE VADE DETAYLARI NETLEŞİYOR
Kamuoyunda "%1,20 faizli konut kredisi" olarak anılan destek paketinde, düşük maliyetli finansman modeli dikkat çekiyor. Planlamaya göre kredi faiz oranının yüzde 1,20 seviyelerinde olması, vade süresinin ise 180 aya kadar çıkarılması öngörülüyor.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Düzenlemeden özellikle dar ve orta gelir grubundaki, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşların faydalanması hedefleniyor. Programın detaylarının netleşmesiyle birlikte kapsam ve şartların da resmi olarak duyurulması bekleniyor.