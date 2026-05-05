Turizmde erken rezervasyon hamlesi

JEOPOLİTİK gerilimlerin küresel turizme etkisini azaltmak isteyen Türk turizm sektörü, iç pazarı canlandırmak amacıyla normalde nisan ortasında sona eren "erken rezervasyon" dönemini mayıs sonuna kadar uzattı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Muhammet Sarıtaş, özellikle Orta Doğu'daki çatışmaların dünya turizmini olumsuz etkilediğini ancak Türkiye'nin bu süreci fırsata çevirmeye çalıştığını belirtirken, iç turizmde hareketliliğin arttığını ve turların yüksek dolulukla devam ettiğini ifade etti.