Türk lirasıyla dış ticaret 4 ayda 500 milyar lirayı aştı

TÜRK lirasıyla dış ticaret, 2026 yılının ocaknisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.9 artarak 516 milyar 94 milyon liraya yükseldi. Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, bu dönemde ihracat 121 milyar 998 milyon lira, ithalat ise 394 milyar 96 milyon lira olarak gerçekleşti. Yılın ilk dört ayında Türk lirasıyla ticaret hacmindeki artış dikkat çekerken, nisan ayında ihracatın yüzde 56.6 artışla 38 milyar lirayı aşması öne çıktı. Ocak-nisan döneminde toplam dış ticaret hacmi 516 milyar lirayı geçerek Türk lirası kullanımının dış ticaretteki payının giderek güçlendiğini ortaya koydu.