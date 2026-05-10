Ekonomiyi dolar bazında 6 kata kadar büyüttük’

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Milli Türk Talebe Birliğinin (MTTB) İstanbul Üniversitesi (İÜ) işbirliğiyle Fatih'teki MTTB Genel Merkezi'nde düzenlediği "Siyaset Okulu" konferansında konuştu. Bolat,"Türkiye'nin üzerinde dünyadaki bütün güçlerin, vesayetçilerin gözleri var. Ülkemizi kontrol etmeye, yönetmeye gayret ediyorlar. O arada da siyasi iktidarları yönlendirmeye çalışıyorlar. O nedenle yönetilmesi kolay bir ülke değil. Bakın şu anda kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda savaşlar var ama biz 23 yıldır terörü yendik, Türkiye'de asayişi getirdik, huzuru getirdik, yasakları kaldırdık, hürriyetleri genişlettik ve ekonomiyi dolar bazında 6 kat büyüttük, 1.6 trilyon dolarlık ekonomiye getirdik" dedi.