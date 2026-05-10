Havayolunda bahar yoğunluğu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'nın ilk dört ayında 67 milyon 496 bin 871 yolcunun havayolu ile seyahat ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "2026'nın en yoğun yolcu trafiği nisan ayında gerçekleşti. Ay boyunca direkt transit yolcular ile toplam 18 milyon 190 bin 494 yolcu havayolunu kullandı. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 31 milyon 427 bin 204, dış hat yolcu trafiğinin 36 milyon 31 bin 243 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 67 milyon 496 bin 871 yolcuya hizmet verildi. 2026 yılı Nisan sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 4,8 artış oldu" dedi.