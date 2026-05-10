Kuşadası limanı yazın yıldızı olacak Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden biri olan MSC Divina, Aydın'ın Kuşadası ilçesinden çıkışlı Akdeniz rotalarıyla yaz sezonuna damga vuracak. Lüks, eğlence ve keşif dolu seferler şimdiden yoğun ilgi görüyor. Bu durum Kuşadası'nı yaz aylarının vazgeçilmez rotalarından biri yapacak. KAZIM YÖRÜKCE









Kuşadası, 2026 yaz sezonunda kruvaziyer turizminin yıldız limanlarından biri olmaya hazırlanıyor. MSC Cruises'ın gözde gemisi MSC Divina, Mayıs-Ekim ayları arasında Kuşadası çıkışlı düzenlediği seferlerle binlerce turisti Ege ve Akdeniz'in büyüleyici rotalarına taşıyacak. Geminin sezon boyunca 27 kez Kuşadası'na uğrayacak olması ilçede turizm heyecanını artırdı. MSC Divina isimli dev kruvaziyer, Mayıs- Ekim ayları arasında her hafta Kuşadası çıkışlı olarak düzenlediği 7 gece 8 günlük programlarla Ege ve Akdeniz'in en popüler limanlarını keşfetme fırsatı sunuyor.

DESTİNASYONLARI BELLİ

Kişi başı 659 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulan programların özellikle yaz tatili planlayan aileler ve genç çiftlerden yoğun ilgi gördüğü belirtildi. 19 Ekim'e kadar sürecek sezon boyunca kruvaziyerin toplam 27 kez Kuşadası Limanı'na uğrayacağı açıklandı. Kuşadası çıkışlı rotalarda Mikonos, Napoli/Pompeii, Civitavecchia/ Roma ve Marmaris gibi Akdeniz'in ikonik destinasyonları yer alıyor. Turizm sektör temsilcileri, kruvaziyer seferlerinin Kuşadası ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirtirken; ilçede esnaf, restoran ve turizm işletmelerinin hareketli bir sezon geçirmesi bekleniyor. Dünyaca ünlü yıldız Sophia Loren'den ilham alınarak tasarlanan kruvaziyer, lüks detaylarıyla dikkat çekiyor. Swarovski kristalli merdivenler, sonsuzluk havuzu, Broadway tarzı şovlar ve seçkin restoranlar geminin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Toplam bin 751 kabine sahip gemide ayrıca 4 havuz, 12 jakuzi, spor alanları, bowling salonu ve yürüyüş parkuru bulunuyor. Çocuk ve genç kulüpleriyle ailelere özel hizmetler sunan gemi, her yaş grubuna hitap eden kapsamlı bir tatil deneyimi yaşatıyor.