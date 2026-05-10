Limanlarda konteyner ve yük taşımacılığında rekor

LİMANLARDAKİ yük miktarında nisanda tüm zamanların rekoru kırıldı. Açıklanan bilgilerde "Yılın ilk 4 ayında elleçlenen yük miktarı, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarak 185 milyon 600 bin 883 tona, konteyner miktarı da yüzde 2,4 artarak 4 milyon 550 bin 209 TEU'ya ulaştı" ifadeleri kullanıldı. Nisanda 498 bin 957 tonluk artış ile önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin demir cevheri ve konsantreleri olduğuna işaret eden açıklamada limanlarda 1 milyon 469 bin 277 ton demir cevheri ve konsantreleri elleçlemesi gerçekleştirildiği belirtildi.