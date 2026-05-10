‘Tire Süt Kooperatifi ülkeye örnek bir model oldu’

TİRE Süt Kooperatifi, güçlü yapısıyla Türkiye'de örnek model oldu. Kastamonu Üniversitesi'ndeki, "Kooperatifleşme ve Tarımda Kadın Eli" panelinde konuşan Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, "Kooperatifçilik sadece ekonomik bir model değil, aynı zamanda sosyal kalkınmanın da temel taşıdır" dedi. Öztürk, "Küçük üreticinin sürdürülebilirliği güçlü bir örgütlenme ile mümkündür. Tire Süt Kooperatifi bu anlamda Türkiye'ye örnek bir yapı teşkil ediyor" diye konuştu. Panelde, Kadın emeğinin üretimdeki belirleyici rolüne dikkat çeken Öztürk, "Kooperatifimizde çalışanlarımızın önemli bir bölümü kadınlardan oluşuyor. Toplamda, 300 kadın ortağımız bulunuyor" ifadelerini kullandı.