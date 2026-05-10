“Türkiye’nin üretimde ilk 10’da yer almasını bekliyoruz”

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayvalık ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen Batı Marmara Bölge Strateji Toplantısı'na katılıp sunum gerçekleştirdi. Yumaklı, organizasyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 23 yılda pek çok konuda gelişim kaydettiğini söyledi. Yumaklı, "Türkiye, 195 ülke içerisinde hangi sırada? 2002'de Türkiye, 24.5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla 12'nci sıradaydı. 2022-2023'te, yaklaşık 70 milyar dolarla 8'inci sıradaydı. 2024 yılında 74 milyar dolarla 7'nci sırada" dedi. Bakan Yumaklı, geçen sene büyük bir zirai don olayı ve kuraklık yaşandığını, bu duruma rağmen 2025'in tarımsal üretim rakamları açıklandığında Türkiye'nin yine ilk 10 ülke arasında yer almasını beklediklerini aktardı.