Altın fiyatlarında pozitif seyir

Altın fiyatları, geçen hafta emtia piyasalarında etkili olan küresel gelişmelerin desteğiyle yükseliş eğilimi gösterdi. ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik artan beklentiler ve Orta Doğu'da gerilimin azalabileceğine dair iyimser hava, enerji fiyatları üzerinden oluşan enflasyon baskısını hafifletti. Bu durum, güvenli liman talebinde dengeli bir seyir oluştururken dolar endeksindeki zayıflama altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı haftayı yüzde 2.2 artışla tamamladı.