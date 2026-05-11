Antalya’dan Avrupa’ya mega yat ihracatı

Antalya Serbest Bölge'de yaklaşık 3 yıllık çalışmanın ardından tamamlanan 60, 50 ve 26 metrelik üç lüks yat denize indirilerek son testleri için suyla buluşturuldu. Özel sipariş üzerine üretilen yatların makine, elektronik ve sistem kontrollerinin ardından mayıs ve haziran aylarında Almanya, İtalya ve Avrupa'daki müşterilere teslim edileceği belirtildi. Mega yat olarak sınıflandırılan 60 metrelik yat başta olmak üzere toplam 100'den fazla kişinin çalıştığı projelerde, farklı tasarım ve donanımlara sahip lüks tekneler üretildiği ifade edildi. Firma yetkilileri, Antalya'nın güçlü altyapısıyla yat ihracatında önemli avantaj sağladığını vurguladı.