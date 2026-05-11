Arapapıştı Kanyonu’na turistler akın ediyor

Aydın, Denizli ve Muğla il sınırlarının kesişim noktasında yer alan, Kemer Barajı'nı besleyen Akçay'ın yıllar içinde aşındırmasıyla oluşan Arapapıştı, bahar ve yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Kanyon, yaklaşık 400 metreyi bulan dik yamaçlarıyla doğa fotoğrafçıları ve macera tutkunlarına, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, yamaç içerisine adeta gizlenmiş manastır ve tarihi Körteke Kalesi'nin kalıntılarıyla tarih meraklılarına hitap ediyor. 6 kilometrelik kanyon manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.