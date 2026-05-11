Çiçekli rekabet

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Çiçek Desenleri Günleri'nde, 9 liseden öğrenciler 130 bin dal çiçek kullanarak en güzel deseni oluşturmak için yarıştı. 30 bin lira değerindeki birincilik ödülü ise güneş içerisine konumlandırılmış akrep figürüyle Antalya Anadolu Lisesi'nin oldu. Etkinlik, Antalya'nın Akdeniz'e uzandığı en uç noktalardan biri olan Ziya Gökalp Kent Parkı'nda düzenlendi. 9 liseden öğrencilerin en iyi çiçek desenini oluşturmak için yarıştığı etkinlikte, bu yıl belediyenin üretim tesislerinde özel olarak yetiştirilen 130 bin dal çiçek kullanıldı. Tagetes, karanfil, osteospermum, zinnia ve petunyaların oluşturduğu renk cümbüşü parkı adeta açık hava sanat galerisine dönüştürdü.