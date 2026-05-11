‘Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz’

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Karacabey'deki TİGEM tesislerinde gazeteciler ile buluştu. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan, en çok merak edilen konulardan biri olan gıda denetimleri hakkında konuştu. Bu konuda sıkı bir çalışma yürüttüklerini belirten Yumaklı, "Gıda güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuda asla taviz vermiyoruz. Türkiye genelinde yılda ortalama 1.3 milyon denetim gerçekleştiriliyor. Bu denetimler sonucunda uygunsuz üretim yapan işletmeleri anlık olarak internet sitemizde yayımlıyoruz" dedi. Bu konuda hayata geçirilen önemli bir adım konusunda bilgi veren Bakan, şunları kaydetti: "'En iyi denetçi tüketicinin kendisidir' anlayışıyla vatandaşlarımızı da denetim sürecine dâhil ettik. Güvenilir Gıda mobil uygulamasını hizmete aldık. Vatandaşlarımız gittikleri restoran, market veya diğer işletmelerde gördükleri olumsuzlukları anında bize bildirebiliyor. Biz de ilgili ekiplerimizi hızla görevlendiriyoruz. Özetle, tüketiciyi yanıltan hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceğiz. Bu konuda son derece kararlıyız."

ÇİFTÇİYE HİBE MÜJDESİ

Türkiye'de ve dünyada çiftçi yaş ortalamasının 58-59 seviyelerine yükselmesiyle birlikte gençlerin tarımdan uzaklaşması önemli bir sorun olarak öne çıkarken, Tarım ve Orman Bakanlığı bu eğilimi tersine çevirmek için çeşitli destek programları uyguladığını açıkladı. Bakanlık, 2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında 10 milyar liralık bütçe ayırarak 100 bin ile 30 milyon lira arasındaki projelere yüzde 50 ile 70 oranında hibe desteği sağlayacağını, bu desteklerin en az yüzde 20'sinin gençler ve kadınlara verileceğini duyurdu. Ayrıca gençlerin tarım politikalarına katılımını artırmak amacıyla Tarım Orman Gençlik Konseyi kurulduğu ve kırsalda üretimi güçlendirmek için "Kırsalda Bereket" projeleriyle hem büyükbaş hem küçükbaş hayvancılığa finansman ve destek sağlandığı belirtildi.