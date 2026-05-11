Tarım sektörünün geleceği Tire’de masaya yatırıldı

İzmir'in Tire ilçesinde tarım sektörünün geleceği mercek altına alındı. Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği tarafından gerçekleştirilen zirve, kamu, özel sektör ve üreticileri bir araya getirdi.

Program kapsamında tarıma yatırım süreçleri, kamu-özel sektör iş birlikleri ve tarım piyasalarındaki fiyat belirleme mekanizmaları üzerine kritik değerlendirmeler yapıldı. Zirvenin odak noktalarından biri, üretimde teknolojik dönüşümün sağlanması ve genç nüfusun tarım sektöründeki rolünün artırılması oldu. Oturumlarda söz alan uzman konuklar, tarımın sürdürülebilirliği için "Tarım 4.0" uygulamalarının yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.