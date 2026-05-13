Adalet Bakanlığı’ndan 15 bin personel müjdesi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada adalet teşkilatına 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımların 2026 yılı içerisinde tamamlanacağı bildirildi. Gürlek, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılacağını belirtti. Personel alımlarının 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını ifade eden Gürlek, adalet teşkilatının insan kaynağının daha da güçleneceğini söyledi. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak alımlarda çok sayıda kadro yer aldı. Açıklanan kontenjanlar şu şekilde: 5 bin 259 zabıt katibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı, 44 farklı unvanda personel.