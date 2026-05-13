Aydem’den iş güvenliğinde etkileyici kampanya

ADM ve Gdz, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında 5 ilde sahnelediği tiyatro gösterisi ve "Evde Bekleyenlerin Var" adlı kısa filmle iş güvenliği bilincini sahadan topluma taşıdı. Adm ve Gdz, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında yürüttüğü çalışmalarla iş sağlığı ve güvenliğini kurum içi uygulama alanının bir adım ötesine taşıdı. Aydem çatısı altında elektrik dağıtım hizmeti veren Adm ve Gdz, sahada yürüttüğü uygulamaları tiyatro ve video gibi farklı anlatım araçlarıyla destekleyerek iş güvenliğini hem çalışanlar hem de kamuoyu nezdinde daha görünür bir başlık haline getirmeyi hedefliyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında hayata geçirilen 'Önce Yaşam Güvenliği, Önce Sen' temalı tiyatro oyunu, Tiyatral Çözümler ekibi tarafından sahnelendi. Özellikle sahada görev yapan çalışanlara yönelik kurgulanan ve interaktif yapısıyla dikkat çeken oyun, iş güvenliği bilincini güçlendirmeyi, farkındalık oluşturmayı ve kurum kültürünü pekiştirmeyi amaçlıyor.