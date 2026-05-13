KADEMELİ EMEKLİLİK 2026 | Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli emeklilik nedir, şartları neler? Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?

2026 Mayıs ayında da gündemin sıcak başlıkları arasında yer alan kademeli emeklilik konusu, özellikle 2000 yılı sonrası sigorta başlangıcı bulunan milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği gelişmeler arasında bulunuyor. Ekonomi ve çalışma hayatına dair düzenlemeleri dikkatle izleyen vatandaşlar, "Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı?", "Erken emeklilik şartlarında değişiklik olacak mı?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Prim günü, yaş kriteri ve sigortalılık süresiyle ilgili olası yeni düzenlemeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, kadın ve erkek çalışanlar için farklı uygulamaların gündeme gelip gelmeyeceği de merak konusu olmaya devam ediyor. İşte erken emeklilik tartışmalarında son gelişmeler ve öne çıkan detaylar…
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE?
2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
KADEMELİ EMEKLİLİK 2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT'den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.
Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.