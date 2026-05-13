Kuşadası’nda turizm sezonu öncesi çözüm odaklı toplantı

Aydın Kuşadası Kaymakamlığı tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ilçe yönetişim toplantısının ardından, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın önerisiyle bir araya gelen ilçe yönetim grubu, turizm sezonu öncesi ortak akıl ve iş birliği mesajı verdi, çözüm odaklı bir toplantı gerçekleştirdi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, kruvaziyer turizminin Kuşadası ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek "Gemi trafiğinin artmaya başlamasıyla birlikte liman bölgemizde oluşan sorunları görüştük. TÜRSAB, ATRO ve KODER Başkanlarımızın da görüşlerini alarak, özellikle günlük turlardan sonra limana dönüş yapan tur otobüsleri ve minibüslerinin yolcularını erken bırakması ve rehberlerin de turistlere çarşıları gezmek ve alışveriş için zaman bırakması konusunda fikir birliğine vardık" dedi. Akdoğan, sezon boyunca koordinasyon içinde hareket etmenin ekonomik kazanım açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.