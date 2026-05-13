Migros’tan kurban eti satışı

MİGROS, Kurban Bayramı'nda İslami usullere uygun ve hijyenik şartlarda kesimi gerçekleştirilen kurbanlıkları müşterilerine ulaştırıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, Anadolu bölgesindeki yetiştiricilerden özenle seçilen kurbanlık vasfındaki hayvanları güvenli şekilde ve uzman kasaplar tarafından ücretsiz kasaplık hizmeti ile satışa sunuyor.

Şirket, ağırlığı ortalama 30-35 kilogram ve koli ağırlığı yaklaşık 12-16 kilogram kurbanlık Karaman küçükbaşı 22 bin 950 lira, ağırlığı ortalama 38-42 kilogram ve koli ağırlığı yaklaşık 16-20 kilogram kurbanlık Kıvırcık küçükbaşı 27 bin 950 lira ve en fazla 7'de 1 hisseli büyükbaş kurbanlığı ise sakatat içermeden yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz et olmak üzere 36 bin 450 liradan müşterileriyle buluşturuyor. Tüm kesimlerde kurbanın yaklaşık ağırlığını müşterinin bilgisine sunan şirket, kurbanlığın kilosunun belirtilen miktardan fazla olması durumunda, söz konusu miktarı aynı paket içerisinde müşterisine teslim ediyor. Kurban, kişiye özel kesiliyor ve paketleniyor. Sipariş ise Migros mağazalarından, internet sitesinden ve Migros Mobil uygulamasından verilebiliyor. Müşteriler, kurban siparişlerini adrese teslim şeklinde ya da Migros mağazalarından teslim alabiliyor.