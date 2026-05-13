Petrol yükseldi, altın düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen diplomatik sürece ilişkin açıklamaları küresel piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. ABD-İsrail ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin sürmesi petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrol 105 doların üzerine çıkarken, piyasalar olası arz kesintilerine odaklandı. Altın fiyatlarında da dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Ons altın dün yaklaşık yüzde 1 gerilerken, gram altın 6 bin 800 lira seviyelerine çekildi. Analistler, yükselen petrol fiyatlarının faiz beklentilerini yukarı taşımasının altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor. Güvenli liman olarak görülen altın, güçlü dolar karşısında değer kaybetti. ABD dolarındaki yükselişin, altını farklı para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirdiği ifade edilirken, bu durumun talebi sınırladığı değerlendiriliyor.