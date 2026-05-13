TOGG ilk meyvesini verdi

Borsa İstanbul'da 2026 yılının ilk çeyrek bilanço dönemlerinin açıklanması devam ediyor. Bu çerçevede dün açıklanan Turkcell'in bilançosunda dikkat çeken bir husus vardı. Bilançoya göre Turkcell'in "Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar" (İştirakler) kalemi altında yer alan Togg, ilk kez kâr etti.
2026'DA DEV KAR
Turkcell'in son mali raporuna göre; Togg'un 2026 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği kâr rakamı da belli oldu. Buna göre, milli elektrikli otomobil markamız 1.3 milyar lira kâr etti. Ayrıca, şirketin 31 Mart 2026 itibarıyla konsolide finansal durum tablosundaki net varlık değeri de 4.22 milyar TL olarak kaydedildi.
DEV İŞ BİRLİĞİ GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Togg, CATL'in iştiraki CAIT ile ortak platform geliştirmek üzere iş birliği yapmıştı.
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, iş birliğinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şu ifadelere yer vermişti: "Mobiliteyi yalnızca bir ürün kategorisi olarak değil, bütüncül bir teknoloji ve ekosistem meselesi olarak ele alıyoruz. Bu doğrultuda kurduğumuz iş birliklerini klasik tedarik ilişkilerinin ötesine taşıyarak, ortak değer üreten ve geleceği birlikte inşa eden stratejik ortaklıklara dönüştürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de farklı segmentlerde yeni çözümler geliştirerek, sunduğumuz deneyimi daha da zenginleştireceğiz"