Konkordato süreçlerinde yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile konkordato süreçlerine ilişkin uygulamalarda köklü değişikliklere gidildi. Borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen şirketlerin başvuru süreçlerine yönelik kurallar yeniden belirlenirken, finansal tabloların hazırlanmasında belirli standartlara uyulması zorunlu hale getirildi. Düzenleme ile artık bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirler ile diğer borçlular da uygulama kapsamına dahil edilen gruplar arasında yer alıyor. İlgili sözleşmelerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na bildirilme süresi, 60 günden 30 güne düşürüldü.