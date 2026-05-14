Özgener: Tarımda dönüşüm üretimi güçlendirecek

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'nin üreticilerin yatırım yapmasını teşvik edeceğini, katma değerli üretimi geliştireceğini ve tarım-gıda ekosistemine önemli katkılar sunacağını düşündüklerini ifade etti. Özgener, yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle açıkladığı, tarım ve gıda sektörüne yönelik destek paketini çok kıymetli bulduklarını belirtti. Projenin son dönemde finansmana erişimde zorlanan tarım sektörü açısından önem taşıdığına kaydeden Özgener, "Petrol fiyatlarının da artmasıyla katlanan girdi maliyetleri ve finansman yükü dikkate alındığında, krediye erişimi destekleyecek yeni mekanizmaların üretimin sürekliliğine katkı koyacağına inanıyoruz. Kredi Garanti Fonu destekli bu modeli, sektörümüz adına stratejik bir adım olarak değerlendiriyor, önümüzdeki dönemden itibaren tarım sektörünün ülkemiz ekonomik büyümesine de olumlu katkı yapar hale gelmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.