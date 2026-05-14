WIRED Türkiye raflarda

Türkiye'nin en büyük medya gruplarından Turkuvaz Medya, dünyanın en saygın teknoloji ve inovasyon markalarından WIRED'ı Türkiye'ye getiriyor. Teknoloji, bilim, yapay zekâ, girişimcilik, oyun, tasarım ve dijital kültürün en güçlü global markalarından WIRED Türkiye'nin ilk sayısı, 15 Mayıs itibarıyla raflarda olacak. WIRED Türkiye, global vizyonu yerel dinamiklerle buluşturacak ve Türkiye'nin teknoloji, bilim ve kültür ekosistemine yeni bir soluk getirecek. İş ve teknoloji dünyasının heyecanla beklediği WIRED Türkiye, ilk sayısının kapağında Türkiye'nin en hızlı unicorn'u Loom Games'in kurucuları Kübra Gündoğan ve Emre Çelik'e yer verdi. Son dönemin en çok konuşulan teknoloji girişimcilerinden Gündoğan ve Çelik, şubat ayında dünyanın en büyük oyun ekosistemi yatırımcılarından ABD merkezli Scopley ile yaptığı hisse anlaşmasından bu yana merakla beklenen hikayelerini ilk kez WIRED Türkiye'ye anlattılar. Geliştirdikleri Pixel Flow oyunuyla başta ABD olmak üzere global oyun piyasasını alt üst eden ve 4 ay gibi kısa bir sürede milyar dolar değerlemeye ulaşan girişimleriyle dikkat çeken Gündoğan ve Çelik, oyun geliştirmeye daha lise ve üniversite öğrencilik yıllarında başladılar.

'HİÇ BİR ZAMAN TAKLİT ETMEDİK'

Loom Games Kurucu Ortağı ve CEO'su Kübra Gündoğan, "Bugüne kadar hiç taklit ya da benzer oyun geliştirmedik. Hep denenmemişin peşinden koştuk" sözleriyle şirketin yaklaşımını anlatırken; Kurucu Ortağı ve CTO'su Emre Çelik ise "Eğer sizde 151'inci oyuna heyecanla başlama motivasyonu yoksa başarılı olma şansınız yok" dedi. Raflarda yerini alacak derginin yanı sıra www.wired.com.tr adresli internet sitesi ve "@wiredturkiye" uzantılı Instagram, X, Facebook ve Tiktok sosyal medya hesapları ile dijital mecralarda çarpıcı haber ve paylaşımları ile takipçileriyle buluşmaya hazırlanan WIRED Türkiye'nin lansmanı da 15 Mayıs'ta gerçekleşecek. Yapay zekadan dijital dönüşüme, girişimcilikten yeni nesil medya kültürüne kadar geleceği şekillendiren başlıklar, gün boyu sürecek oturumlarda alanında uzman isimler tarafından ele alınacak.