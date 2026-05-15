Arkas’tan dev kredi anlaşması

Dünya Bankası Grubu kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından yapılandırılan toplam 335 milyon dolarlık finansman paketi kapsamında, Arkas Holding, Asian Development Bank (ADB) ve DEG ile 75 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Türkiye'de ADB'nin ilk özel sektör altyapı finansmanı olma özelliği taşıyan anlaşma, Arkas Holding'in uzun vadeli yatırım planlarına uluslararası ölçekte güçlü destek sağladı. IFC, özel sektör ve kurumsal yatırımcıların güçlü desteğiyle finansman paketinin 260 milyon dolarlık ilk fazını Eylül 2025'te tamamladı. IFC ve Arkas Holding, ADB (Asian Development Bank) ve DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH ile finansmanın ikinci fazını hayata geçirerek süreci bir sonraki aşamaya taşıdı.