10 bin metrekare üzeri binalara ‘yeşil’ düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sürdürülebilir ve çevre dostu yapılaşmayı hızlandırmak için çalışmalarını hızlandırıyor. Bu kapsamda hazırlanan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" ile "Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ" güncellendi. Yürürlüğe giren değişikliğe göre, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak ve yapı inşaat alanı 10 bin metrekare ve üzeri olan binalarda, yapı kullanma izin belgesi aşamasında 'Enerji Kimlik Belgesi' ile birlikte 'Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi'nin de ilgili idareye sunulması zorunlu olacak.

'2027'DE DEVREYE ALINACAK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda; Enerji Kimlik Belgesi, Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesini devreye alıyoruz. Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için 'Düşük Karbonlu Bina Belgesi' uygulaması getiriyoruz" mesajını verdi.