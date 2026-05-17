15 yılda katlanarak büyüdü

Türkiye'de bugün milyar dolar değerlemeyi aşan 8 teknoloji unicorn'u, yani "Turcorn" bulunuyor. Türk teknoloji şirketleri son dönemde özellikle yurt dışındaki satın almalarla büyümelerini hızlandırırken, küresel pazarlardaki etkinliklerini de artırıyor. Yeni dönemde bu şirketlerin değerlerini katlayarak büyümeye devam etmesi ve Türkiye'nin teknoloji markalarının dünya çapında daha görünür hale gelmesi hedefleniyor.

Son 5 yılda Türkiye'nin teknoloji girişimlerine yapılan toplam yatırım 5,5 milyar dolara ulaştı. Bir önceki 5 yıllık dönemde bu rakam 550 milyon dolar seviyesindeyken, daha önceki dönemde yaklaşık 300 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti. Böylece Türkiye'de girişim sermayesi yatırımları son 15 yılda katlanarak büyüyen bir yapıya dönüştü. Yeni dönemde teknoloji girişimlerini büyütecek girişim sermayesi fonlarına 300 milyon dolarlık yeni kaynak aktarılması planlanıyor. Bu kaynak sayesinde Türk teknoloji girişimlerine en az 750 milyon dolarlık ek yatırım yönelmesi bekleniyor. 2030 vizyonu kapsamında Türkiye'den çıkacak teknoloji girişimlerinin sayısının 100 bine ulaşması amaçlanırken, Turcorn'ların toplam değerinin de 100 milyar doları yakalaması hedefleniyor.