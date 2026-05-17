BAZEKOL 150 milyon dolarlık yatırım yapacak

İZMİR'DE sağlık sektörünün önde gelen markalarından biri olan Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz yönetimindeki Bazekol Sağlık Grubu tarafından, kenti sağlık turizminde zirveye taşımak için hayata geçirilen dev projede sona yaklaşıldı. Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip yatırım kapsamında, Menemen'de hastane, rezidans, çarşı ve sanat merkezinden oluşacak 150 milyon dolarlık dev sağlık kampüsü, önümüzdeki sonbaharda kapılarını açıyor. "Bazekol International" adıyla hem İzmirlilere hem de dünyanın pek çok yerinden gelen hastalara hizmet verecek seviyede olan tesis kapsamında, 500 yataklı tam donanımlı hastane ile sağlık turizmine yönelik 224 dairelik rezidans aynı kampüste yer alacak.

SAĞLIK TURİZMİNE KATKI

Projede ayrıca 15 mağazadan oluşan bir çarşı, galeri, sanat merkezi ve 250 kişilik tiyatro salonu da olacak. Hafta sonları ise tanınmış isimlerin de yer aldığı tiyatro sanatçıları oyunlarını sahneleyebilecek. Bazekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baz, yatırımın yalnızca bir hastane projesi olmadığının altını çizerek, bu tesisle aynı zamanda İzmir'i sağlık turizminde uluslararası merkezlerden biri haline getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Baz, yaklaşık 30 bin metrekare hastane alanı ve rezidans bölümüyle birlikte toplam 58 bin metrekarelik kullanım alanına ulaşacak projede, çarşı ve sosyal yaşam alanlarının da yer alacağını söyledi.