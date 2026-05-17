Bodrum sezona hızlı girdi! 9 günlük tatil otelleri doldurdu

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'da adeta rezervasyon patlaması yaşandı. TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, "Açık olan otellerde doluluk oranları şimdiden yüzde 80 seviyelerine ulaştı" ifadelerini kullandı.









Tatil kararının açıklanmasıyla birlikte telefonlar susmazken, internet üzerinden yapılan başvurularda da büyük artış görüldü. Tesislerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, bayram sürecinde Bodrum'a 750 bin ila 1 milyon arasında yerli turistin gelmesi bekleniyor. Resmi açıklama öncesinde rezervasyonların beklenen seviyede ilerlemediğini belirten sektör temsilcileri, son bir haftada yoğun bir talep dalgası oluştuğunu ifade etti.

HAZIRLIKLARA HIZ VERİLDİ

Uzun tatili fırsata çevirmek isteyen seyahatseverler Bodrum'daki tesislere akın ederken, turizm işletmeleri de hazırlıklarına hız verdi. İlçe genelindeki sahillerde temizlik çalışmaları sürerken, konaklama tesislerinde bakım, yenileme ve son eksiklerin tamamlanması için yoğun mesai harcanıyor. Bayram yoğunluğunu sorunsuz atlatmak isteyen işletmelerin hummalı çalışmaları dikkat çekiyor. Kurban Bayramı süresince plajlar, oteller, restoranlar ve eğlence mekanlarında büyük bir hareketlilik yaşanması beklenirken, trafik ve ulaşımda da ciddi bir yoğunluk öngörülüyor.