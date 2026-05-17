Çiftçilere 35.6 milyar liralık destek ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin güçlendirilmesi için üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, bitkisel ve hayvansal üretim, kırsal kalkınma, tarımsal AR-GE ve su ürünleri üretimi başlıklarında üreticileri destekliyor. Bu kapsamda, Bakanlık kayıt sistemlerindeki tarımsal desteklerden 2,9 milyon çiftçi yararlanıyor. Bu yıl için tarımsal destek bütçesi 167 milyar 635 milyon lira olarak belirlendi. Çiftçilere ilk 3 ayda yaklaşık 35 milyar 643 milyon lira ödeme yapıldı. Bu dönemdeki ödemelerin yüzde 87'si bitkisel üretim, yüzde 8,8'i hayvansal üretim, yüzde 2,9'u kırsal kalkınma, yüzde 0,9'u tarımsal AR-GE ve yüzde 0,4'ü su ürünleri üretimi desteği olarak kayıtlara geçti.