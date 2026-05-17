Enerjide stratejik zirve

2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) 22 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenecek zirvenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Açılış töreninde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katılımcılara hitap edecek. Geçen yıl 9 ülkeden 10 bakanın katılımıyla uluslararası ölçekte büyük yankı uyandıran İNRES, bu yıl da enerji güvenliği, yatırım ve küresel iş birlikleri açısından kritik mesajların verileceği önemli bir platform olacak. Zirve, enerji ve doğal kaynaklar alanında karar vericileri, yatırımcıları, kamu temsilcilerini ve uluslararası kuruluşları İstanbul'da buluşturacak. Zirveye Avrupa, Asya ve Afrika'dan çok sayıda ülkenin bakan ve bakan yardımcılarının katılması bekleniyor.

GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Bakan Bayraktar'ın da katılacağı Bakanlar Oturumu'nda enerji güvenliği ana gündem maddesi olacak. Hürmüz krizi gibi küresel gelişmelerin yanı sıra petrol, doğal gaz, madencilik ve kritik mineraller alanındaki son durum değerlendirilecek. Katılımcılar, enerji dönüşümü sürecinde kamu politikalarının önemini ve ülkeler arası iş birliği imkanlarını ele alacak. Öte yandan 45 ülkeye davet gönderilen zirveyle ilgili Turkuvaz Medya yöneticileri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Mehmet Ali Berber ve Murat Ovucu arasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye'nin temel enerji politikaları, şu anda küresel enerji arz krizinin yaşanması sebebiyle zirveye katılacak ülkelerin ana konusunun enerji güvenliği olacağı, Türkiye'nin bu noktada diğer ülkelerden nasıl pozitif yönde ayrıştığı, ülkemizin yaşanan Hürmüz krizinden nasıl daha az etkilendiği, enerji altyapısı ile ilgili projeler, doğal gaz ve petrol aramalarıyla ilgili yapılan çalışmalar, maden politikaları ve nadir toprak elementleri gibi konular ele alındı.